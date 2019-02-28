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Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtlarından İstanbul’daki yürüyüşe selam

- Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys: "Her kim ki Mescid-i Aksa için gücünün sonuna kadar mücadele ederse mutlaka karşılığını görecektir" "Kudüslü kadın Beytu'l Makdis’in bir direğidir, bir kandilidir. Dolayısıyla buna sahip çıkmaya devam edin.”- Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Henadi el-Helevani: "Meryem Mescid-i Aksa’da var olmaya devam edecek ve onu kıyamete kadar koruyacaktır" "Kudüs’ün surları dışında Meryem olarak seçilenlere selam olsun"

28 Şubat 2019 Perşembe 23:57
Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtlarından İstanbul’daki yürüyüşe selam

KUDÜS (AA) - ESAT FIRAT - İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri yasaklanan Filistinli kadınlar, "Hepimiz Meryemiz" kampanyası çerçevesinde yarın Fatih Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası gerçekleştirilecek yürüyüşe selamlarını göndererek teşekkür etti.

İsrail polisi tarafından dün Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen murabıtlardan 6 ay süreyle Harem-i Şerif'e giriş yasağı getirilen Hatice Huveys ile Henadi el-Helvani AA muhabirine konuştu.

Mescid-i Aksa’da Kur’an-ı Kerim öğretmenliği yapan Huveys, İstanbul'daki "Kudüslü Kadınlara Destek Yürüyüşü" için "Her kim ki Mescid-i Aksa için gücünün sonuna kadar mücadele ederse mutlaka karşılığını görecektir." ifadeleriyle destek verdi.

Yine Mescid-i Aksa’da Kur’an-ı Kerim öğretmenliği yapan Henadi el-Helvani de yürüyüşe selam ve teşekkürlerini sunarak destek oldu.

- "Bu kampanya Mescid-i Aksa’nın kandilleri için gönderilen zeytinyağı gibidir"

İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verilen Kudüslü Huveys, "Hepimiz Meryemiz" kampanyası çerçevesinde yarın İstanbul’daki Fatih Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası gerçekleştirilecek yürüyüş için "Kudüslü kadın Beytu'l Makdis’in bir direğidir, bir kandilidir. Dolayısıyla buna sahip çıkmaya devam edin." dedi.

Hazreti Muhammed’in "Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin." hadisini hatırlatan Huveys, "Sizin Mescid-i Aksa’ya yapacağınız her maddi ve manevi destek işte bu zeytinyağıdır." diye konuştu.

Huveys, yarın düzenlenecek yürüyüş için teşekkürlerini ifade ederek, "Hepimiz Meryemiz. Allah, bizlere Mescid-i Aksa’yı özgürlüğüne kavuşturacak fatihler olarak Harem-i Şerif’in avlularında toplanmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

- "Kudüs’ün surları dışında Meryem olarak seçilenlere selam olsun"

Mescid-i Aksa’da Kur’an-ı Kerim öğretmenliği yapan ve İsrail polisince uzaklaştırma cezası alan Helevani ise “Meryem Mescid-i Aksa’da var olmaya devam edecektir ve onu kıyamete kadar koruyacaktır.” dedi.

Helevani, “Hepimiz Meryemiz” kampanyasına işaret ederek, “Kudüs’ün surları dışında Meryem olarak seçilenlere selam olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye halkına ve hükümetine teşekkürlerini sunan Helevani, "Bugün bir Meryem milyonlara dönüşmüş durumda." diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kudüs’teki her bir Meryem, Peygamberimizin İsra’ya çıktığı Beytu'l Makdis’i korumaya devam edecek. Sesinizi, çığlığınızı ve desteğinizi bekliyoruz. Çünkü her bir mümin yalnız başına güçsüzken kardeşleriyle güçleniyor. Hep beraber Mescid-i Aksa’ya sarılalım, böylece dünyada şeref, ahirette kazanç bulalım."

Gönüllü Filistinliler olarak bilinen murabıtlar, bir yandan Harem-i Şerif'te oluşturulan ders halkalarında dini ilimler öğrenirken, diğer yandan Yahudilerin baskınlarına karşı burada nöbet tutarak, baskınlara tepki gösteriyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:57
  1. "Hepimiz Meryemiz"
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Doğu Kudüs

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