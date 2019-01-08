0553 313 94 23

Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü serbest bırakıldı

İsrail mahkemesi Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i kefaletle serbest bıraktı

08 Ocak 2019 Salı 19:22
Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü serbest bırakıldı

KUDÜS (AA) – İsrail mahkemesi dün gözaltına alınan Ürdün Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i kefaletle serbest bıraktı.

Batı Kudüs'te bulunan İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Mescid-i Aksa'dan da sorumlu olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Dibs'in mali kefaletle salıverilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, Dibs'i şikayet ettiği öğrenilen ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında durduğu belirtilen bir İsrail polisine de 90 gün süreyle Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası verdi.

İsrail istihbarat güçleri, Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü Firas Dibs'i dün gözaltına almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:22
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi
  4. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen hükümetinden Stockholm Anlaşması'nın uygulanması şartı
    1. Yemen hükümetinden Stockholm..
    2. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    3. Amasya'da yarın okullar tatil mi? |..
    4. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    5. Sarımsağı mutlaka dövün
    6. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    7. Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!
    8. Çavuşoğlu Yemenli mevkidaşı el-Yemani..
    9. Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk..
    10. AK Parti MKYK Toplantısı
    11. Başakşehir, Alican Özfesli ile anlaştı!
    12. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    13. Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma..
    14. FETÖ'nün TSK'deki "kripto..
    15. BOTAŞ'tan o iddiaya yalanlama geldi
    16. Futbol: Hazırlık maçı
    17. Mide fıtığı nedir?
    18. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    19. AK Parti MKYK Toplantısı
    20. Düğmeye basıldı! S.Arabistan'da dev..
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'