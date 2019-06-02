Mescid-i Aksa’nın avlusunda 26 bin kişiye iftar Mescid-i Aksa’nın avlusunda, Kadir Gecesi’nde 26 bin kişiye iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği’nce, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda, Kadir Gecesi’nde 26 bin kişiye iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği ramazan ekibi, Kadir Gecesi’nde Mescid-i Aksa’nın avlusunda 26 bin kişiye iftar vererek, Kudüs halkının ramazan sevincine ortak oldu. İftarların yanı sıra sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğu Filistin’de, dernek tarafından 900 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıda ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtıldı. Ramazan boyunca Mescid-i Aksa’nın avlusunda 45 bin kişiye iftar verilirken, bölgede yaşayan yaklaşık 100 aileye fitre ve zekat ulaştırıldı, 200 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

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