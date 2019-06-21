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Mescid-i Aksa’daki hutbeden Bahreyn Çalıştayı’na sert tepki

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Ebu Suneyne:- “(Arap ülkeleri liderleri için) Yazıklar olsun size, veyl olsun size. Bizi kurtarmak yerine bizden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Sizi Allah’a havale ediyoruz” - “Allah’ım bize karşı komplo kuranlara lanet et, bizi yok etmek isteyenleri yok et. Ey Rabbimiz sen dinini ve kutsal toprakları bu iğrenç insanların elinden kurtar”

21 Haziran 2019 Cuma 16:59
Mescid-i Aksa’daki hutbeden Bahreyn Çalıştayı’na sert tepki

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına ve söz konusu çalıştaya destek veren Arap ülkelerine tepki gösterildi.

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne okuduğu cuma hutbesinde, Filistinlilere işgal altındaki doğu Kudüs’teki gayrimenkullerini Yahudilere satmamaları konusunda uyarıda bulunurken, 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayının Filistin davasına yönelik bir komplo olduğuna dikkati çekti.

Şeyh Ebu Suneyne, çalıştaya katılacak olan Arap ülkelerinin Filistin’den kurtulmaya çalıştığına vurgu yaparak, Filistinlilere “Sizin kardeşleriniz, soydaşlarınız sizi satmaya, sizden kurtulmaya çalışıyor.” dedi.

Arap ülkelerinin Filistinlileri kurtarmak yerine onlardan kurtulmaya çalıştığını yineleyen Şeyh Ebu Suneyne, “Yazıklar olsun size, veyl olsun size. Bizi kurtarmak yerine bizden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Sizi Allah’a havale ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Ebu Suneyne, Müslümanlara karşı komplo kurmaya çalışanlar için şöyle dua etti:

“Allah’ım bize karşı komplo kuranlara lanet et, bizi yok etmek isteyenleri yok et. Ey Rabbimiz sen dinini ve kutsal toprakları bu iğrenç insanların elinden kurtar.”

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi ise çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere "boykot" çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:59
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa
  5. Suudi Arabistan

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