Mescid-i Aksa’daki hutbede İsrail'in skandal yasasına tepki!

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’daki hutbesinde, İsrail’in çıkardığı kanunla Filistinlilerin varlığını inkar ettiğini ve Filistin davasını hedef aldığını söyledi.

Şeyh Hüseyin, Filistinlilerin kanunlara ihtiyacı olmadığını, bugün üzerinde İsrail’in kurulduğu tarihi Filistin topraklarının medeniyet geçmişi, tarihi ve kültürünün bu toprakların Arap ve Müslümanlara ait olduğunu ispat ettiğini söyledi.

İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin devam edegeldiği ırkçı politikalarını kanunlaştırdığını belirten Şeyh Hüseyin, İslam dünyasına İsrail’in plan ve projelerine karşı birlik çağrısında bulundu.

Şeyh Hüseyin ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği iddia edilen ve ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı olarak ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesine de tepki gösterdi.

“Yüzyılın Anlaşması” projesini zillet ve utanç anlaşması olarak niteleyen Şeyh Hüseyin, Gazze Şeridi sınırındaki Geri Dönüş Yürüyüşü şehitlerine işaret ederek, Filistinlilerin davalarıyla ilgili hiçbir ilkeden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

YAHUDİ ULUS DEVLET YASASI NE GETİRİYOR?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Hâlihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür.

Yasada, "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.