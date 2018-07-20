0553 313 94 23

Mescid-i Aksa’daki hutbede İsrail'in skandal yasasına tepki!

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gören skandal Yahudi ulus devlet yasasına Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde tepki gösterildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:22
Mescid-i Aksa’daki hutbede İsrail'in skandal yasasına tepki!

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’daki hutbesinde, İsrail’in çıkardığı kanunla Filistinlilerin varlığını inkar ettiğini ve Filistin davasını hedef aldığını söyledi.

Şeyh Hüseyin, Filistinlilerin kanunlara ihtiyacı olmadığını, bugün üzerinde İsrail’in kurulduğu tarihi Filistin topraklarının medeniyet geçmişi, tarihi ve kültürünün bu toprakların Arap ve Müslümanlara ait olduğunu ispat ettiğini söyledi.

İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin devam edegeldiği ırkçı politikalarını kanunlaştırdığını belirten Şeyh Hüseyin, İslam dünyasına İsrail’in plan ve projelerine karşı birlik çağrısında bulundu.

Şeyh Hüseyin ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği iddia edilen ve ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı olarak ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesine de tepki gösterdi.

Yüzyılın Anlaşması” projesini zillet ve utanç anlaşması olarak niteleyen Şeyh Hüseyin, Gazze Şeridi sınırındaki Geri Dönüş Yürüyüşü şehitlerine işaret ederek, Filistinlilerin davalarıyla ilgili hiçbir ilkeden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

 YAHUDİ ULUS DEVLET YASASI NE GETİRİYOR? 

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Hâlihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür.

Yasada, "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:22
  1. Mescid-i Aksa
  2. İsrail
  3. ABD
  4. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu!
    1. İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı..
    2. O takozlar da Alman beslemesi
    3. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    4. Yeni 'terörle mücadele kanunu' kabul..
    5. CHP ikitidarı halka 'süpürge tohumu'..
    6. Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli..
    7. Aydın Doğan Amerikan Hastanesi'ne..
    8. Başkan Erdoğan net konuştu! 'İzin..
    9. Galatasaray eski yıldızını yeniden..
    10. TSK Münbiç'te 17. devriye görevini..
    11. MEB 2018 liselere yerleştirme..
    12. Kedicikler hiçbir şeyi sorgulamasın..
    13. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili..
    14. FETÖ'nün 'askeri yargı' davasında ceza..
    15. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    16. THY kariyer ilanları 2018
    17. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    18. 3. havalimanı personel alımı 3...
    19. Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu..
    20. Adnan Oktar hakkında yeni karar! Artık..
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri