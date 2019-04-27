Mescid-i Aksa’da Ramazan temizliği
Kudüs’teki Müslümanlar Ramazan ayının yaklaşması münasebeti ile Mescid-i Aksa’yı temizleme kampanyası başlattı.27 Nisan 2019 Cumartesi 20:04
Kudüs’teki Müslümanlar Ramazan ayının yaklaşması münasebeti ile Mescid-i Aksa’yı temizleme kampanyası başlattı.
Kudüs’teki Müslümanlar Ramazan ayının yaklaşması münasebeti ile ’Önce Kudüs’ adını verdikleri Mescid-i Aksa’yı temizleme kampanyası başlattı. Gönüllü olarak gerçekleştirilen temizliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Bu sene 10’ncu kez gerçekleşen gönüllü temizlik kampanyası kapsamında Mescid-i Aksa temizlendi.
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