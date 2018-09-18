Kilby, Mescid-i Aksa'yı anlattı: Bereketi hissettim!

Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin konulu çalışma ve fotoğraflarıyla tanınan sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının büyük bir kısmını Londra'da geçirdiğini belirterek, hayatı boyunca serbest zamanlı fotoğrafçılık yaptığını, ayrıca araştırma, tasarım, müzik, sanat, tiyatro, haber ve belgesel fotoğrafçılığıyla da ilgilendiğini kaydetti.

Başarılı sanatçı, Müslüman bir ailede dünyaya gelmediğini, 1986'da 39 yaşındayken İslam diniyle şereflendiğini söyleyerek, "Müslüman olduktan sonra İslam dünyasıyla ilgili pek çok haber çalışması ve belgesel fotoğrafçılığı yaptım. Bir fotoğrafçı olarak pek çok kez Kudüs'e ve Filistin'e gittim, fotoğraf çektim. Bu süreçte Müslümanlar için önemli olan Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki mekanlarla ilgili bir proje geliştirdim. Bu halen üzerinde çalıştığım bir proje." diye konuştu.

Kudüs'e ilk gittiğinde İslam diniyle ilgili sadece temel konuları bildiğini aktaran sanatçı, Mekke ve Medine'den sonra namaz kılmanın faziletli olduğu yerlerden birinin Mescid-i Aksa olduğunu bilmediğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Mescid-i Aksa'da kıldığım ilk namaz beni çok etkiledi. Özellikle secdedeyken tamamen benzersiz şeyler hissettim. Henüz bu yerlerin Kur'an-ı Kerim'de 'bereketli topraklar' olarak zikredildiğini bilmiyordum. Bereketi daha önce hiçbir yerde olmadığı kadar hissettim. Benim için muhteşem bir deneyimdi."

"MESCİD-İ AKSA GİBİ MEŞHUR MEKANLAR HARİÇ PEK ÇOK YERİ TANINMIYOR"

Jak Kilby, mekanın güzelliğini fotoğraflarla yansıtmaya çalıştığına dikkati çekerek, intifada zamanında Mescid-i Aksa çevresinde İsrail asker ve polisi tarafından kısıtlamalar olduğunu, fotoğraf çekmeye izin vermedikleri için küçük fotoğraf makineleriyle çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

Kudüs'e ilişkin devam eden projelerinin de olduğunu sözlerine ekleyen sanatçı, iki kitap hazırlığında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biri Müslümanlar için Kudüs'ün İslami tarafını anlatan bir seyahat rehberi. Birçok rehber Yahudi ve Hristiyanlara yönelik hazırlanmış. Kudüs'e giden Müslümanlar, Mescid-i Aksa gibi meşhur mekanlar hariç pek çok yeri tanımıyor. Sahabelerin makamları olduğunu, sufi tarikatlarının zaviyelerini, tarihi camileri ve daha pek çok şeyi bilmiyorlar. Ben bunları fotoğraflarla belgeliyor ve anlatıyorum. Diğer kitap ise sanat fotoğraflarının yer aldığı, sadece Mescid-i Aksa hakkında bir kitap olacak."

Fotoğraf çekerken turistlere Kudüs'teki yapıları göstererek Müslümanların güzel binalar inşa ettiğini ve güzel şeyler yapabileceğini söylediğini aktaran Kilby, böylece Müslümanlarla ilgili olumlu düşünceler oluşmasına vesile olduğunu dile getirdi.

"BATI'DA İSLAM OLUMSUZ BİR ŞEKİLDE SUNULUYOR"

Türk yapımı dönem dizilerine de değinen sanatçı, "Yunus Emre", "Payitaht Abdülhamid" ve "Diriliş: Ertuğrul" gibi dizilerde Selçuklu, Osmanlı ve İslam tarihiyle ilgili pek çok şeyi bulmanın mümkün olduğunu dile getirerek, "Tek sorun bölümlerin çok uzun olması. Hikaye, dekor ve oyunculuk güzel. Selçuklu, Osmanlı ve İslam tarihi anlatılıyor." dedi.

Sanatçı, Batı'da İslam'ın olumsuz bir şekilde sunulduğunu vurgulayarak, "Bunun bir göstergesi de yapımlar. Örneğin Batı dünyasında İslam hakkında olumsuz lanse edilen şeylerden biri de cihat. Ama Ertuğrul dizisinde 'cihat' yozlaşmanın önüne geçmek ve adalet için savaşmak olarak gösteriliyor. Bu bütün dünyada farklı etkiler oluşturuyor. Bu konuda çok hassas olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışan sanatçı, İstanbul'da sanatseverlerle buluşan "Gözbebeğimiz Aksa" fotoğraf sergisinin bu işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Sergide 50'ye yakın fotoğrafın yer aldığını kaydeden İngiliz asıllı sanatçı, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa ve Kudüs'te çektiğim fotoğraflardan oluşan seçki başlangıçta sadece 13 fotoğraftan oluşuyordu. Birkaç yıl sonra 'Mescid-i Aksa'nın Etrafındaki Şehir' başlıklı 13, daha sonra İslami bölgeleri anlatan 15 fotoğraf daha ekledik. İstanbul'daki sergide ise bütün bu eserleri bir arada göstermek istedik."

"FİLİSTİN-KUTSAL TOPRAKLAR/KARARLILIK/İNANANLAR" 20'DEN FAZLA ÜLKEDE SERGİLENDİ

Muhsin Jak Kilby'nin daha önce "Filistin-Kutsal Topraklar/Kararlılık/İnananlar" başlığıyla 20'den fazla ülkede sergilenen fotoğrafları, 18. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu kapsamında açılan "Gözbebeğimiz Aksa" fotoğraf sergisinde Kudüs sevdalılarıyla buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü.

Fotoğrafları çok sayıda gazete, dergi ve televizyon programında kullanılan Kilby, Kudüs ve Filistin problemleri hakkında hazırladığı eserleriyle de tanınıyor.