Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor İsrail polisi vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın yakınında kılmak isteyen birçok Filistinlinin Eski Şehir'e girişini engelledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya giden yollar İsrail polisi tarafından kapatıldı. Vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın yakınında kılmak isteyen birçok Filistinlinin Eski Şehir'e girişi İsrail polisince engellendi. İsrail polisi akşam namazı öncesi El-Esbat Kapısı'nda (Aslanlı) toplanan Filistinlileri de dağıttı. Mescid-i Aksa yetkililerinin de aralarında bulunduğu az sayıda Filistinli, akşam namazını Esbat Kapısı'nda kıldı. - İsrail polisi Mescid-i Aksa’da ezanın okunmasını engelledi Öğle namazının ardından Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapatan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam vakitlerinin ezanının da okunmasına izin vermedi. Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir’de gerginlik devam ederken, şehrin farklı kapılarında toplanan Filistinliler vakit namazlarını aynı alanda kıldı. İsrail polisinin, Harem-i Şerif’in kapılarını ne zaman açacağı belirsizliğini koruyor. Kubbetu's Sahra'ya bugün baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmış, Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişinin yaralandığını, 5 Filistinlinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

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