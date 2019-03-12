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Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor

İsrail polisi vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın yakınında kılmak isteyen birçok Filistinlinin Eski Şehir'e girişini engelledi

12 Mart 2019 Salı 19:29
Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya giden yollar İsrail polisi tarafından kapatıldı.

Vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın yakınında kılmak isteyen birçok Filistinlinin Eski Şehir'e girişi İsrail polisince engellendi.

İsrail polisi akşam namazı öncesi El-Esbat Kapısı'nda (Aslanlı) toplanan Filistinlileri de dağıttı.

Mescid-i Aksa yetkililerinin de aralarında bulunduğu az sayıda Filistinli, akşam namazını Esbat Kapısı'nda kıldı.

- İsrail polisi Mescid-i Aksa’da ezanın okunmasını engelledi

Öğle namazının ardından Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapatan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam vakitlerinin ezanının da okunmasına izin vermedi.

Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir’de gerginlik devam ederken, şehrin farklı kapılarında toplanan Filistinliler vakit namazlarını aynı alanda kıldı.

İsrail polisinin, Harem-i Şerif’in kapılarını ne zaman açacağı belirsizliğini koruyor.

Kubbetu's Sahra'ya bugün baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmış, Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişinin yaralandığını, 5 Filistinlinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:29
  1. İsrail
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