Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı Mescid-i Aksa’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Mescid-i Aksa’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’da akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yangının Mescid-i Aksa’nın doğu tarafında bulunan Mervan Camii’ndeki cami muhafızları odasında çıktığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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