Mescid-i Aksa’da120 bin kişilik bayram namazı Binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı.

Binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı.

İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa camine sabahın erken saatlerinde gelen binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip, bayram namazına yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını söyledi. Batı Şeria ve Gazze’deki çok sayıda Filistinli, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa Camisi’ni ziyaret edemedi.

Mescid-i Aksa’nın çevresine kurulan tezgahlarla Filistinlilere, ekmek, tatlı, meyvelerin satışı yapılırken çocuklar da için de oyuncaklar ve balonlar yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.