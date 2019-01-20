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Mescid-i Aksa muhafızlarına Harem-i Şerif'e giriş yasağı

- İsrail, 5 Aksa muhafızının Harem-i Şerif'e girişini yasakladı

20 Ocak 2019 Pazar 15:37
Mescid-i Aksa muhafızlarına Harem-i Şerif'e giriş yasağı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın 5 muhafızına Harem-i Şerif'e giriş yasağı getirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, Mescid-i Aksa'nın 5 muhafızı ile 1 Filistinli aktivistin Harem-i Şerif'e girişini yasakladı.

Açıklamada, 3 muhafız ve Filistinli aktivist Avad el-Salaymeh'in 6 ay, 2 muhafızın ise 4 ay Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

İsrail polisinin, geçen hafta pazartesi günü Yahudilerin dini başlığı kipayla Mescid-i Aksa içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya girmeye çalışması üzerine Harem-i Şerif'in muhafızları mescidin kapılarını kapatmıştı.

İsrail polisi, muhafızlardan Kubbetu's Sahra'nın kapılarını tekrar açmalarını ve teslim olmalarını istemiş bunun üzerine Mescid-i Aksa'da gerginlik yaşanmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.





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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:37
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa

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