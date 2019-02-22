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"Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri:"Mescid-i Aksa, Allah'ın yeryüzündeki en önemli mescitlerinden biridir. Burası bölünmez bir bütündür ve burada sadece İslam'ın kanunları geçerlidir"

22 Şubat 2019 Cuma 13:48
"Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, her gün İsrail güçlerinin ihlallerine maruz kalan mescidin tehlikede olduğu belirtilerek, "Aksa'nın bölünmez bütünlüğüne" vurgu yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri okudu.

Şeyh Sabri, Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı ve Rahmet Kapısı'yla bölünmez bir bütün olduğu ve sadece Müslümanlara ait olduğunu, İsrail'in Harem-i Şerif’te herhangi bir otoritesinin olamayacağını ve İsrail'in bu kutsal alana yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsrail güçlerinin sürekli ihlallerine maruz kalan mescidin tehlikede olduğuna dikkati çeken Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa, Allah'ın yeryüzündeki en önemli mescitlerinden biridir. Burası bölünmez bir bütündür ve burada sadece İslam'ın kanunları geçerlidir." dedi.

Şeyh Sabri ayrıca, Mescid-i Aksa'nın İsrail'in seçim malzemesine dönüştürülemeyeceğini vurguladı.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:48
  1. Kudüs
  2. Mescid-i Aksa
  3. Şeyh İkrime Sabri

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