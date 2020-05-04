Mescid-i Aksa, etrafı Osmanlı döneminde son şeklini almış, Kudüs eski şehir duvarlarının içinde, 145 dönümlük bir alandır. Bu alanın üzerinde altın kubbeli Kubbetüs Sahra, Aksa Cami, Burak Mescidi, Mervan Mescidi, irili ufaklı onlarca oda, mihraplar, sebiller ve namaz kılmak için yükseltilmiş platform bulunuyor. İslam’a göre bu alanın içindeki herhangi bir bina değil her taş, her ağaç, her karış toprak Mescid-i Aksa’nın bir parçasıdır. Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi’den sonraki üçüncü en kutsal mekandır. Hz. Peygamber’in miraç yolculuğuna çıkmadan önce Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya getirildiği İsrâ sûresinin ilk âyetinde açıkça belirtilmektedir.

Hicretin ardından buranın kıble oluşu 16-17 ay kadar sürmüştür. Burada bir defa daha belirtelim ki; El Aksa Camii diğer adıyla Kıble Mescidi hep “Mescid-i Aksa” diye ifade edilmiş. Halbuki içerisinde Kubbet-üs Sahra`nın da bulunduğu 145 dönümlük alanın adı Mescid-i Aksa’dır.

-Editörümüz Nahit Top, şubat ayında Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. Fotoğrafta Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidi (Aksa Mescidi) görülüyor.