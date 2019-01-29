Mescid halısındaki 'gamalı haç' deseni tepki çekti Cuma Namazı'nı kılmak için Sağlık Bakanlığı'nın Sıhhıye binasındaki mescide giden oyuncu Mehmet Emin Eren, yerdeki halının motifinin Naziler'in kullandığı gamalı haça benzemesine tepki göstererek, bakanlığa şikayette bulundu.

Sanatçı Mehmet Emin Eren'in 'Gamalı Halı' iddiası tartışmalara neden oldu. Sözcü'nün haberine göre Eren, Sıhhıye'deki Sağlık Bakanlığı binasında Cuma namazı kıldı. Ancak üzerinde namaz kıldığı halının motifini gamalı haça benzetti. 'Paltomuzu serdik' Mehmet Emin Eren "Cuma namazı makbul olsun diye paltomuzu sererek eda ettik. Zemin gamalı haçlarla dolu. Bu halıyı bu mescide hangi delikanlı aldıysa çıksın ortaya tanımak istiyorum" dedi. Bakanlığa şikayette bulundu Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunan Eren tepkisini sosyal medya hesabından da paylaştı ve "Ciddiyetsizlik had safhada" dedi. Eren'in takipçileri ise, "İmam maaşına bakar, halıya bakmaz ağam" yorumları yaptı.

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