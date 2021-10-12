Mescid düşmanı Ekrem'den tehdit: Ya yık ya da yıkarım

Yavuz Selim İstanbul

Nesin’ci Cihangiroğlu, arazi komşusu oldukları Rabıta Vakfı’na ait mescidi şikayet ettiklerine dair itirafta bulunduğu açıklamasında, inşaatı durdurma ve yıkım girişimini Çatalca Belediyesi’nin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Akit’in ulaştığı belge ise yalanı çürüterek İmamoğlu İBB’sinin mescidi yıkabilmek için nasıl gayret gösterdiğini gözler önüne seriyor.

CHP-Nesin ittifakı

Çatalca’da Rabıta Vakfı mescidine musallat olan CHP’li İmamoğlu idaresindeki İBB ile ateist Nesin Vakfı’nı deşifre eden Akit’in haberleri, ibadethane düşmanlarını panikletti. Akit’e konuşmayıp yerel basına koşan Nesin’ciler, mescid inşaatını İBB’ye değil ilçe belediyesine şikayet ettiklerini öne sürerek İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı. Nesinci Cihangiroğlu, arazi komşusu oldukları Rabıta Vakfı’na ait 49 metrekarelik küçük mescidi şikayet ettiklerine dair itirafta bulunduğu açıklamasında, “Çatalca Belediyesi tutanak çerçevesinde mühürledi ve sonrasında yıkım kararı verdi. Biz de dilekçemizi Çatalca Belediyesi’ne verdik İBB’ye değil. Çünkü bu işin muhatabı Çatalca Belediyesi” dedi. Akit’in ulaştığı İBB belgesinde ise, mescidle ilgili yıkım sürecinin İmamoğlu’nun Nesin Vakfı’nı ziyaretinden hemen bir ay sonra başladığı, İBB İmar Müdürlüğü’nün yıkım sürecini bizzat yürüterek Çatalca Belediyesi’ni kanun üzerinden tehdit ettiği belirlendi.

Biz yakarız!

Gazetemizin edindiği ve mescid düşmanlığında İBB’nin rolünü gözler önüne seren E-42303748-622.03 sayılı, 26.08.2021 tarihli İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün imzalı belgede şu ifadeler yer alıyor: “Söz konusu yerde kaçak ve izinsiz yapı yapılması nedeniyle, 08.07.2021 tarih 75 cilt 46 sıra numaralı yapı tatil tutanağı tanzim edildiği, /.../ yıkım kararları doğrultusunda yıkım işlemlerinin yerine getirilmesi, yıkım için desteğe ihtiyaç duyulması halinde Zabıta Daire Başkanlığı tarafından gerekli ekip-ekipman desteğinin sağlanacağı Çatalca Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.” Yıkıma gitmek için ilçe belediyesine öncülük edildiğinin vurgulandığı belgede, şöyle devam ediliyor: “İlgi (s) yazıda ise söz konusu yıkımın gerçekleşmesi için Çatalca Belediyesi Başkanlığı bünyesinde yeterli ekip-ekipman bulunmaması sebebiyle destek talebinde bulunulduğu anlaşılmış olup ilgi (h) yazımız ile bahse konu yıkım işlemleri ile ilgili gerekli desteğin sağlanarak yıkım işlemlerinin tamamlanması Başkanlığımız Zabıta Tedbir Müdürlüğünden istenmiştir.”

İnşa devam ederse...

Belgede, İmamoğlu’nun imarcısı Akgün’ün şu sözleri bulunuyor: “08.07.2021 tarihli 75 cilt nolu, 46 sıra nolu 1 nolu Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmesinden sonra kaçak yapının devamına müsaade edildiği görülmüş olup bahse konu kaçak inşai faaliyetin 2 nolu Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek mühürlenmesi ve devamına kesinlikle müsaade edilmemesi, inşai faaliyetin ilgilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 184. maddesi gereği suç duyurusunda bulunulması, gerekli yasal işlemlerin tarafınızca yerine getirilmemesi halinde Başkanlığınız yetkilileri hakkında 4483 Sayılı Kanun gereği yasal işlem yapılacağının bilinmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Ziyaretten sonra

Seçim öncesinde “vakıf dernek dönemi bitti” diyen CHP’li İmamoğlu’nun seçim sonrasında ateist Nesin Vakfı’nı ziyaret ettiğini Akit, “Nesin’e ziyaret mescide kilit” manşetiyle ortaya çıkarmıştı. İmamoğlu’nun Nesin Vakfı’nı 01.06.2021 tarihinde ziyaret ettiği, İBB’nin mescidle ilgili yapı tatil tutanağını 08.07.2021’de hazırlayarak, ziyaretten bir ay sonra yıkım sürecini başlattığı ortaya çıktı.