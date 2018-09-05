Mesaj ortaya çıktı! her yerden bir tane John çıkıyor

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin sıkıyönetim direktifini hazırladığı ortaya çıkan John isimli kişinin kim olduğu henüz belirlenemezken, gizemli bir John da ABD'nin sözde papazı Andrew Craig Brunson'un mesajlarından çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sözde sıkıyönetim direktiflerinin ne zaman ve kim tarafından hazırlandığının tespiti için Genelkurmay Başkanlığı'ndaki bilgisayarların kopyası alındı. MEDAS'tan kuvvet komutanlarına gönderilen darbe bildirilerin ham hali eski Astsubay Hüseyin Ömür'ün e-postasından çıktı. 3 sayfadan oluşan "Sıkıyönetim Direktifi" isimli belgenin, 7 Temmuz 2016 tarihinde oluşturulduğu görüldü. Belge üzerindeki son değişikliğin de 15 Temmuz günü saat 22.45'te yapıldığı anlaşıldı.

JOHN'LAR MERCEK ALTINDA

Yenişafak'ın haberine göre, Belgenin meta/data bilgilerinin incelenmesi sonucunda da söz konusu belgenin "John" isimli bilgisayar kullanıcısı tarafından hazırlandığı belirlendi. Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan araştırmalarda "John" isminde bir bilgisayar kullanıcısı tespit edilemezken, bu da darbe direktiflerinin Genelkurmay Başkanlığı dışındaki bir bilgisayarda hazırlandığını ortaya koydu. Savcılık, Genelkurmay Çatı Davası'na da giren belgede ismi yer alan John'un kim olduğu tespit etmek için Türkiye'de bulunan tüm John'ları mercek altına aldı.

BU DA BRUNSON'UN JOHN'U

Ancak şu ana kadar söz konusu John'un kim olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamazken, Türkiye ile ABD arasında krize neden olan sözde papaz Brunson'un, Dan Slade isimli kişi arasındaki mesajlarda geçen John ismi de dikkat çekti. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında sık sık mesajlaştıkları belirlenen ikili, John'un açık ismini ise mesajlarda yazmıyor.

JOHN İLE BAŞIM DERDE GİRDİ

Daha önce Brunson'un 15 Temmuz'dan beş gün sonra Slade'ye gönderdiği mesajlarda, darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğunu belirttiği ve "Sonunda biz kazanacağız. Seninle yakında iletişime geçmek üzere" ifadesini kullandığı belirlendi. 15 Temmuz'dan bir ay kadar sonra Brunson ile Slade arasıda gerçekleşen konuşmada John ismi geçiyor. 17 Ağustos tarihli mesaj göre, Dan Slade, "Şimdi neredesin?" diye soruyor. Devamında da "Hayır ancak notlara ihtiyacın olduğundan bahsediyordun. Bunu sana verebiliriz" diyor. Bunun üzerine Brunson ise "Bende İlsom notları var. Ancak onları takip ettiğini sanmıyorum" ifadesini kullanıyor. Dan Slade de daha sonra "Nadiren yapıyor. Bunun için John ile başım derde girdi" şeklinde konuşuyor.

BU JOHN O JOHN MU

Birçok yerde John isminin geçmesi dikkatleri çekerken, sözde darbe direktiflerini hazırlayan John ile Dan Slade'in "Başım derde girdi" dediği John'un aynı kişi olup olmayacağı merak ediliyor. Öte yandan, "Darbe bildirisini John hazırlamış" başlıklı haberde, darbe girişimi sırasında Türkiye'de bulunan ve darbeyle ilişkili olabilecek isimlere dikkat çekilmişti. Bunların arasında o dönem İncirlik'te üs komutanı olan Albay John Walker da bulunuyor. Bir diğeri o dönem ülkesinin Türkiye'deki en üst düzey temsilcisi konumunda olan ABD Büyükelçisi olan John Bass'tı. Her ikisinin de Türkiye'deki görevi darbe girişiminin ardından son buldu. Ayrıca yine o dönem CIA Ankara Şefi olarak göre yapan kişinin isminin de John Scout olduğu öğrenildi. Söz konusu John'un da mercek altına alınan isimlerden olduğu belirtildi.