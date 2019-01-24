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'Mesai saatlerinde huzurlu bir şekilde namaz kılmak istiyoruz'

Mesai saatlerinde içerisinde huzurlu bir şekilde namaz ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslüman vatandaşlar change.org internet sitesi üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:41
'Mesai saatlerinde huzurlu bir şekilde namaz kılmak istiyoruz'

Günümüzde insanlar 8-9-10 saat gibi çalışma saatleriyle gününün büyük bir bölümünü işyerlerinde geçiriyor. Çok sayıda insan bu sebeple ibadetlerini işyerlerinde yapmak durumunda kalıyor. Bazı işyerlerinde mesai saatleri içerisinde namaz kılma sorunlarının yaşanması üzerine ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar change.org. sitesi üzerinden 'Mesai saatlerinde huzurlu bir şekilde namaz kılmak istiyoruz' başlığıyla bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar https://www.change.org/p/mesai-saatlerinde-huzurlu-bir-%C5%9Fekilde-namaz-k%C4%B1lmak-istiyoruz-tcbestepe-diyanetbasin sitesinden imzalarını oluşturabiliyor.

İşte imza kampanyası başlatan Müslümanların açıklamaları;

Kış aylarında öğlen, ikindi ve saate göre akşam namazları iş yerlerinde kılınmaktadır. İş kanununda ara dinleme süreleri tanımlanmıştır: 9 saatlik bir mesaide en az 1 saat ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. İş yerlerine göre farklı uygulamalar olmakla birlikte; öğlen yemeği arasını yarım saat kabul edersek geriye yarım saatlik bir zaman kalmaktadır. İş yerleri bu süreyi namaz saatlerine göre ayarlamamakta, namaz kılmak isteyen personel için ayrıca bir düzenleme yapılmamaktadır. Mescide ulaşım, abdest alma ve namaz kılma süreleri dikkate alındığında huzurlu bir şekilde namaz kılmak için bu süreler yeterli gelmeyebilmektedir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına Cuma namazı için düzenleme yapılmasına karşın, iş kanununda bu konuda düzenleme yapılmadığından durum işverenin inisiyatifine kalmaktadır.

Elbette iş hayatında her şey matematiksel olarak işlememektedir ancak namaz kılmaya uygun aralar için; hem işverene karşı hem de namaz kılmayan personele karşı hak geçmeyecek şekilde, işverenin uyması gereken yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Fazla mesai, izin veya maaştan kesinti şeklinde çözümler üretilmesi mümkündür.

Ayrıca işin tabiatı ya da nöbetleşe çalışacak personel bulunmadığı için namaz arası veremeyen meslek grupları için de çalışma yapılması elzemdir.

Son olarak bir kısmımız bu talebi yapacak rahatlığa sahipken maalesef ülkemizde mevcut yasal haklarını bile kullanamayan çalışanlar bulunmaktadır; iş yeri denetimlerinin sistematik olarak yapılması önemlidir.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:41
  1. Mesai saatlerinde huzurlu bir şekilde namaz kılmak istiyoruz
  2. mesai saatleri içinde namaz kılma kampanyası

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