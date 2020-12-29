mesai arkadaşları uğurladı! Tedbirlere uymayanlara hakkımızı helal etmiyoruz
Samsun'da yakalandığı Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 15 günlük yaşam savaşını kaybeden iki çocuk babası doktor Ali Murat Uludoğan, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
56 yaşındaki Uludoğan için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın nedeniyle kentte dördüncü sağlık personelini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Gözyaşları içinde üzüntülerini dile getiren Uludoğan'ın çalışma arkadaşlarından doktor Abdülcelil Kayabaş da Kovid-19 tedbirlerine uymayan, virüsü görmezden gelenlere haklarını helal etmediklerini söyledi. Kıranköy Mezarlığı'na götürülen Uludoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.