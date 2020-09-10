Mesai arkadaşımızın yakın akrabası için acil AB Rh (+) kana ihtiyaç vardır
Samsun yakınlarında yaşayan AB Rh (+) kan grubundan olan vatandaşların 0535 566 2821 nolu numara ile iletişime geçerek kan vermesi gerekiyor.
Akit gazetesinde çalışan bir mesai arkadaşımızın hastanede tedavi altında olan yakın akrabası için acil kana ihtiyaç vardır.
AB Rh (+) kan grubuna sahip olan, yaklaşık 1 buçuk, 2 ay önce yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) hastalığını atlatmış vatandaşların, 0535 566 2821 nolu telefon ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
Samsun’da veya yakın illerde yaşayan ve kan verebilecek durumda olan vatandaşların, söz konusu telefon numarası ile görüştükten sonra kan vermeye gitmesi önem taşımaktadır.
Yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşip antikor üreten ve Samsun civarında ikamet eden vatandaşlarımızın, söz konusu ilanı değerlendirilmesi önemle rica olunur.