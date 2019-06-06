Merzifon’da ev yangını Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi Çamlıca Sokak’ta Sadi Sirkeci’ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi zarar oluştu.

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