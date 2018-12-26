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Merzifon dokumacılığı geleceğe aktarılacak

Amasya'da geçmişte binlerce insanın geçim kaynağı olan, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş Merzifon dokumacılığını Halk Eğitim Merkezince açılan kursta öğrenen kadınlar, bu el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor- Gelinlik ve kına kıyafetlerinin yanı sıra ev dekorasyonuna yönelik yaptıkları Merzifon dokuması ürünlerini yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunan kadınlar, kent turizmine katkı sağlamaya çalışıyor- Merzifon dokuması ustası Memduh Dülger:- "Dedelerim de bu sanatı yapıyordu. Bugün bu işi benden başka bilen yok. Son demlerini yaşıyoruz. 1900 yılından önce Merzifon'da 4 bin 500 dokuma tezgahı varmış. Teknolojiye ayak uyduramadığımız için cazibesini biraz kaybetti"

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:09
Merzifon dokumacılığı geleceğe aktarılacak

AMASYA (AA) - HÜLYA KARPUZCU - Amasya'nın Merzifon ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş dokumacılığı öğrenen kadınlar, el sanatını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Geçmişte binlerce insanın geçim kaynağı olan, genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen Merzifon dokuması, günümüzde unutulmaya yüz tuttu.

Merzifon Halk Eğitim Merkezince açılan dokumacılık kurslarında Merzifon dokumacılığını öğrenen kadınlar, bu sanatı yaşatmak için mücadele veriyor.

Tasarım ve modelleri güncelleyerek Merzifon dokumasının zamana direnmesini sağlayan Halk Eğitim Merkezi öncülüğündeki kadınlar, kent kültürünü yansıtan dokumacılığı gelecek kuşakların devam ettirmesini arzuluyor.

Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa katılan yaşları 30 ile 70 arasındaki 15 kadın, gelinlik ve kına kıyafetlerinin yanı sıra ev dekorasyonuna yönelik yaptıkları Merzifon dokuması ürünleri yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunarak kent turizmine katkı sağlamaya çalışıyor.

- "Asırlık geleneği yaşatma mücadelesi veriyoruz"

Merzifon Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevdet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede unutulmaya yüz tutmuş Merzifon dokumasını yeniden canlandırmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Açtıkları kursa katılan kursiyerlerin asırlık geleneği yaşatmanın mücadelesini verdiğini dile getiren Koç, "Yaptığım araştırmalara göre Merzifon dokumasını farklı kılan, bağlarıyla ünlü çarşaflar ve peştamallardır. Burada 10 dokuma tezgahımız var. Masa örtüsü, kravat, örtü, çantalar yapılıyor, gelinlikler, elbiseler dikiyoruz. İşlemelerini hep bu dokumayla yapıyoruz." dedi.

Yaptıkları ürünlerin tanıtımı amacıyla defile de düzenlediklerini belirten Koç, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin hepsinde "Merzifon dokuması" etiketi bulunduğunu aktardı.

- Merzifon dokumacılığının son ustası

Merzifon dokuması ustası 65 yaşındaki Memduh Dülger de dokumacılığın dışında anlatacak başka bir hikayesi bulunmadığını, çocuk yaşta geçtiği tezgahın başında bir ömür geçirdiğini anlattı.

Merzifon dokumasının geçmişte ilçe halkının geçim kaynağı olduğunun altını çizen Dülger, şunları kaydetti:

"Ailemin Merzifon'da 300 yıllık geçmişi var. Dedelerim de bu sanatı yapıyordu. Bugün bu işi benden başka bilen yok. Son demlerini yaşıyoruz. 1900 yılından önce Merzifon'da 4 bin 500 dokuma tezgahı varmış. Teknolojiye ayak uyduramadığımız için cazibesini biraz kaybetti. İlçemizde dokumacılık 1960'a kadar yoğun olarak devam etti. Sonra sönmeye başladı. Eskiden her evde bir tezgah vardı. Kadınlar geçimlerini bu sanattan sağlıyordu."

Kursiyerlerden Vildan Akyök de asırlık geleneği gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "El sanatlarını, kültürümüzü öğrenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Adeta burada tezgahla birlikte yaşıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:09
  1. El Dokuması
  2. Merzifon
  3. Merzifon dokuması
  4. Merzifon Halk Eğitim Merkezi

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