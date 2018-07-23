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Meryem Özsöğüt kimdir? DHKP-C'li terörist Meryem Özsöğüt nerede yakalandı?

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan Meryem Özsöğüt yakalandığı bildirildi. Peki DHKP-C terörist Meryem Özsöğüt kimdir ve nerelidir? Teröist Meryem Özsöğüt nasıl yakalandı?

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
Meryem Özsöğüt kimdir? DHKP-C'li terörist Meryem Özsöğüt nerede yakalandı?

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan Meryem Özsöğüt yakalandığı bildirildi. Peki DHKP-C terörist Meryem Özsöğüt kimdir ve nerelidir? Teröist Meryem Özsöğüt nasıl yakalandı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Özsöğüt'ün Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin (PSAKD) Gençlik Kolları'na binasında saklandığı ortaya çıkınca operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon sonucunda  aranan terör listesinde gri katagoride yer alan Meryem Özsöğüt ele geçirildi. Terörist Meryem Özsöğüt’ün DHKP-C’de birçok eyleme katıldığı iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
  1. İstanbul
  2. DHKP-C
  3. Meryem Özsöğüt

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