Meryem ana otunun faydaları neler? Meryem ana otu hangi hastalıklara iyi gelir ve nasıl kullanılır

Alternatif tıp normal tıppın alternatifi değil ancak birbirinden ayrı da olamazlar. Vatandaşlar hastalıklarının şifası için doktora başvurmanın yanında doğadan insanların faydasına sunulan binlerce şifalı bitkilerden de şifa aramakta. İşte bunlardan bir tanesi de Meryem ana eli otu veya Fatma ana eli otu olarak da geçen Meryem ana otu da şifa niyetine kullanılan ot türlerinden biridir. Peki Meryem ana otunun faydaları nedir? Meryem ana otu hangi hastalığa iyi gelir? Meryem ana otu nasıl kullanılır?

Meryem ana eli otunun özellikle kadınlara büyük oranda faydası olduğu bilinir. Çocuk sahibi olmak isteyen, doğum esnasında sancılarını azaltmak ve doğumlarını rahat bir şekilde geçirmek isteyen kadınlar için Meryem ana otu kullanılır. Meryem ana otunun doğum sırasında bir tas suya bırakılır ve bitki açılınca doğum yapan kadına yudum yudum içirilir. Bu sayede doğum daha da kolay bir şekilde gerçekleşir. Ayrıca doğum esnasında ebenin: el benim elim değil, Fatma ananın eli diyerek doğuran kadının sırtını ovması onu rahatlatır ve şifa verir şeklindeki uygulamalar da yöresel bölgelerde yapılır.

1. Hamile Kalmayı Sağlar

Meryem ana eli otu doğası gereği çoğalan bir bitkidir. Doğadaki her bitkinin görevi olduğu gibi Meryem ana otunun da kendi kendine tohumlandığı bilinir. Bu tohumlanmayı kolaylaştırıcı etkisinin kadınlar üzerindeki açıklaması ovülasyonu temsil eder. Meryem ana eli ham

2. Doğumu Kolaylaştırır

Meryem ana otu hamile kalmayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu gibi doğum esnasında da kadınlara yardımcı olur. Doğum sancılarını azaltmak, doğum esnasında rahim ağzının genişlemesine yardımcı olarak hamile kadınların doğumunun daha rahat ve ağrılarında azalma olarak sonlanmasını sağlar.

3. Rahim Kanamasını Azaltır

Doğumdan önce içilen Meryem ana otu, doğum esnasında rahatlatıcı etkiye sahip özelliğinin dışında doğumdan sonra da kadınlarda kan akışını hızlandırdığı için rahim kanamasını azaltıcı etkiye sahiptir. Böylece doğum sonrası kadınların iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşecektir. Ayrıca Meryem ana eli otunun suyu içildiği zaman ölü fetüsün rahimden atılması kolaylaşır.

4. İdrar Kaçırmayı Önler

Meryem ana eli otu, küçük yaşlarda başlayan kişinin bünyesine ve genetik yatkınlığına göre devam eden idrar kaçırma sorununu önler. Çok küçük yaşlarda fazla önemsenmeyen ancak yaş ilerledikçe kişide, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler meydana getiren idrar kaçırma sorunu istenmese de sosyal hayatı etkiler. Küçük yaşta başlayan bu sorunu çözmeye Meryem ana otu büyük oranda yardımcı olur. Meryem ana otunun suyu düzenli bir şekilde kür gibi kullanıldığı zaman idrar kaçırma sıkıntısını azaltır.

5. Cilt Yaralarını Tedavi Eder

Meryem ana otunun içinde bulunan antioksidan, antimikrobiyal ve hipoglisemik özelliklerinden dolayı siğil ve temru gibi cilt yaralarını tedavi edici özelliğe sahiptir. Meryem ana otu ve bir miktar suyu yatmadan önce bir kaba koyup yaralı bölge içinde bekletilir. Beş dakika bekledikten sonra yaralı bölge sudan çıkarılır. Ama bekletilen bölge yıkanmaz. Eğer yaralı bölge suda bekletilecek yerde değilse örneğin; sırt, göğüs veya bacakta ise otun suyu bir kova suya eklenir ve banyoda bütün vücuda dökülür. Su ile durulama yapılmaz. Bu şekilde 21 günlük kürler düzenli uygulandığı takdirde faydası görülür.

6. Meryem Ana Otu Nasıl Kullanılır?

Kolaylıkla hamile kalmak isteyen kadınlar, Meryem ana eli otunun şifalı ve mistik etkisinden yararlanmak için öncelikle ovülasyon günlerini not almalıdır. Daha sonra bu günlerde eşleri ile birleşme sağlamadan önce Meryem ana eli otunu geniş bir kaba alarak üzerine su koyup bekletmeleri gerekiyor. Sonrasında bu şifalı suyu sabah ve akşam birer bardak olmak üzere bitene kadar içmeleri durumunda hamile kalmaları kolaylaşır. Doğum sancısı başlayan kadınlar da yine aynı şekilde Meryem ana otu öncelikle suya koyulup 20-30 dakika beklettikten sonra içilir. Bu uygulama ile Meryem ana otu rahmin açılmasını kolaylaştırır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise bir bardaktan fazla içilmemesidir. Ayrıca idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler Meryem ana otunun içerisinde bulunan diken tohumunu çiğneyerek yedikleri takdirde sorunlarına çözüm bulabilirler.