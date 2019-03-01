Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kent merkezinde bulunan ve yerine kent meydanı yapılması planlanan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu binasının, Büyükşehir Belediyesi’ne devrine ilişkin protokolü imzaladı.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programlara katılmak için Adana’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kent merkezinde bulunan ve yerine kent meydanı yapılması planlanan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu Binası’nın, Büyükşehir Belediyesi’ne devrine ilişkin protokolü Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte imzaladı.

Bakan Selçuk protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, imzalanan protokolle Adana’nın hem yeni bir kent meydanına hem de Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılacak üç okula sahip olacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, “Bu aynı zamanda şehre de güzel bir hizmet olacak. Sadece eğitim açısından değil şehircilik açısından da önemli bir değer taşıyan protokol. Bu protokol sayesinde, şehrin bütün büyük şehirlerde olduğu gibi rahatlatıcı bir meydana sahip olması hayata geçecek. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Demirtaş ise Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdurrahim Gizer Ortaokulu’nun arsa ve binası karşılığında yapılacak olan iki tane 24, bir adet de 32 derslikli okulun, Adana’ya ve çocuklara hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Vali Demirtaş, okulun bulunduğu alanda yapılması planlanan kent meydanı ile Adana’nın önemli bir gereksiniminin de giderilecek olmasından ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de güzel hayırlı bir işe imza attıklarını kaydederken, kente gerçek bir meydan yapacaklarını belirtti ve meydanın altının da otopark olarak değerlendirileceğini ifade etti.