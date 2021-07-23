Merve Tuncel kimdir? Merve Tuncel nereli? Merve Tuncel kaç yaşında?
Tokyo 2020 Olimpiyatları nihayet başlatı. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da start aldı. 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu yaz oyunlarında ter dökerken Türkiye'den 18 branşta 108 sporcumuz ülkemizi temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak. Peki Merve Tuncel kimdir? Merve Tuncel nereli? Merve Tuncel kaç yaşında? İşte Merve Tuncel yüzme kimdir? sorusunun cevabı.
Merve Tuncel 1 Ocak 2005 tarihinde Ankara’da doğdu. Merve Tuncel hâlen 400, 800 ve 1500 metre serbest Türkiye rekorlarının sahibidir. Tuncel, Roma'daki 2021 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 400, 800 ve 1500 metre serbestte zirvede yer alarak toplam üç altın madalya kazandı. 800 ve 1500'deki dereceleri Avrupa gençler ve şampiyona rekoru olarak kayda geçti.Sporcu, yer aldığı Türkiye 4x200 m serbest bayrak takımıyla bir de bronz madalya elde etmişti.
Yüzme kariyerine ENKA Spor Kulübü bünyesinde devam eden Tuncel, 2020 yılının şubat ayında Fransa’da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Yarışması’nda 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.