Merve Özbey Eskişehir’i ısıttı

Tepebaşı Belediyesi ve Vega Outlet tarafından düzenlenen konserde Erdem Kınay ile Merve Özbey, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran vatandaşlar, Özbey’in şarkıları ile ısındı.

Tepebaşı Belediyesi ve Vega Outlet işbirliğinde gerçekleştirilen konserde, Eskişehirli müzikseverler Erdem Kınay ve Merve Özbey ile buluştu. Konserin düzenlendiği otopark alanı vatandaşlar ile dolup taşarken, sevilen sanatçı Merve Özbey, şarkılarını Erdem Kınay eşliğinde Eskişehirliler için söyledi. Vuracak, Helal Ettim, Yaş Hikayesi, Topsuz Tüfeksiz, Duman gibi şarkıları ile kalabalığı coşturan Özbey, konser alanını dolduran vatandaşlardan tam not aldı.

Konser sonunda sahneye alkışlar ve “Eskişehir seninle gurur duyuyor” tezahüratları eşliğinde çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise “Bu konserden dolayı coşkunuz, mutluluğunuz buradan çok iyi anlaşılıyor. Havanın soğuk olmasına rağmen eğleniyorsunuz değil mi? Merve ve Erdem ile bugün burada müthiş bir kalabalık toplandı. Ben de sizler ile gurur duyuyorum. Sizler olmasanız, bizler olmazdık. 31 Mart’a hazırız değil mi? Tüm sevgim sizinle. Yolumuz aydınlık ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olsun” diye konuştu.

Başkan Ataç daha sonra AVM Müdürü Fatih Şeremet ile birlikte sanatçı Merve Özbey ve Erdem Kınay’a isimlerinin yazılı olduğu Eskişehirspor forması ve çiçek takdim etti. Konser, Eskişehirlilerin alkışları ile sona erdi.