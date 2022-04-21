Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? Mert Öcal hayatı!

Mert Öcal 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı.16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.[4] Son olarak 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2022: All Star yarışmasında Ünlüler takımında mücadele etti.

Mert Öcal hangi film ve dizilerde oynadı?

2022 - Survivor 2022: All Star

2021 - Survivor Panorama

2021 - Sen Çal Kapımı

2020 - Survivor 2020

2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık Erdem)

2017 - Savaşçı (Baran)

2015-2016 - Aşk Yeniden (Ertan)

2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)

2013 - Bizim Okul

2011 - Doktorlar

2008 - Görgüsüzler

2007 - Yabancı Damat

2007 - Hırsız Polis

2007 - Oyun Bitti

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2005 - Nehir

2005 - Asla Unutma