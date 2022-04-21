Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? Mert Öcal hayatı!
Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli kaç yaşında? soruları bir hayli merak ediliyor. Mert Öcal yaptığı açıklamalarla sosyal meydanın en çok konuşulan kişiler arasında zaman zaman yer almakta. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat gibi dizilerde rol alan Mert Öcal, 2022: All Star yarışmasında Ünlüler takımında yer aldı. İşte Mert Öcal, hayatı, biyografisi ve özgeçmişi.
Mert Öcal 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı.16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.[4] Son olarak 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2022: All Star yarışmasında Ünlüler takımında mücadele etti.
Mert Öcal hangi film ve dizilerde oynadı?
2022 - Survivor 2022: All Star
2021 - Survivor Panorama
2021 - Sen Çal Kapımı
2020 - Survivor 2020
2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık Erdem)
2017 - Savaşçı (Baran)
2015-2016 - Aşk Yeniden (Ertan)
2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)
2013 - Bizim Okul
2011 - Doktorlar
2008 - Görgüsüzler
2007 - Yabancı Damat
2007 - Hırsız Polis
2007 - Oyun Bitti
2006 - Rüyalarda Buluşuruz
2005 - Nehir
2005 - Asla Unutma