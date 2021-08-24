MERSİS nedir?

MERSİS ne işe yarar?

MERSİS numarası nasıl sorgulanır?

Ak Parti iktidarının Türkiye’ye kazandırdığı en önemli kurumsallaşma yolundaki hizmetlerden birisi de, tüm şirketlerin kayıtlarının tek bir merkezde toplanmasıdır.

Bu kapsamda, Türkiye’nin hangi ilinde olursa olsun, hangi ilçesinde olursa olsun, kurulmuş bütün şirketlerin Mersis adı altındaki sistemde kaydı bulunuyor. Mersis, Ticaret Bakanlığı nezdinde bir yapı olarak hizmet veriyor.

Bu sistem, sadece devlet yetkililerine değil, sadece resmi görevi olanlara, kamu hizmeti üstlenen avukatlara değil, tüm vatandaşların da hizmetine açık durumda..

Şirketin ismini biliyorsanız, tam unvanı olması da şart değil, mersis sisteminin internet sitesinden sorgulama yaptığınızda, şirketin unvanı, kuruluş tarihi, adresi, vergi dairesi ve nosu, telefonu, faaliyette olup olmadığı, tasfiyeye girip girmediği, yönetim kurulu üyeleri, imza yetkisi olanları ve yetki süreleri karşınıza çıkıyor..

Böylece, alışveriş yapmak istediğiniz bir firmanın kaç yıllık olduğunu, resmi olarak faaliyette olup olmadığını, yetkilisinin kim olduğunu, internet üzerinden öğrenebiliyorsunuz.

Bunun için hiçbir yere hiçbir harç ve vergi ödemiyorsunuz..

"AK Parti iktidarı öncesinde bu mümkün müydü?" diye soracaklara hatırlatalım..

Kısmen mümkün idi..

Sadece bulunduğunuz ilin ticaret odasına gidiyor, eğer bilgisayar geçmiş iseler, yol hariç yarım gününüzü harcayarak ve tek bir bilgi edinebilmek için, ordan sorabiliyordunuz.

Veya, adliyelerde, en kötü mahzen katlarında, Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne gider, orda binbir naz ile, memurun kayıtlarına bakmasını ister, o da fihristlenmiş şirket isimlerine bakarak, bulabilirse, size bilgi aktarılırdı.

Bilgi dediğimiz de, şirket var mı, yok mu.. O kadar.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri, kuruluşu, faaliyette olup olmadığı bilgilerini ise, birkaç gününüzü harcarsanız, ancak öğrenebilirdiniz.

Şimdi bir tıkla, bütün bilgiler, evinizde çayınızı yudumlarken, bir tıkla elinizin altında.

Avukatlar anlatırlar, hakimler hatırlatırlar, bir şirketin ticaret sicil kaydının getirtilmesi için, 6 ay duruşma ertelendiği yıllardan, bugün bir tık ile şirketin tüm bilgilerine ulaşıldığı günlere geldik.



MERSİS’te nasıl sorgulama yapabilirsiniz?

Aman hata yapmayın. Birçok internet sitesinde, mersis sorgulaması için mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden yapılacağı yazılı. Bu bilgi değişti..

Artık, mersis sorgulamasını yapacağınız adres şu: https://mersis.gtb.gov.tr/

Bu adrese girdikten sonra, giriş bölümünden, dört değişik yolla sorgulama bölümüne geçebilirsiniz:

a) e-devlet hesabınız var ise, e-devlet hesabınıza girerek sorgulama yapabilirsiniz.

b) Açtığınız siteden yarım dakikada ücretsiz oluşturacağınız mersis hesabı ile sorgulamaya geçebilirsiniz. Bunun için sadece bir mail hesabı bildirmeniz yeterli. Aktivasyonu, o mail hesabı ile yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda, üst bölümdeki “sorgular” bölümünde “şirket sorulama” ile “esnaf sorgulama”dan istediğiniz sorguyu yapabiliyorsunuz.

Aman dikkat.. Toplu sorgulama yapılmaması için, her sorgulamada 100’ün altındaki iki rakamın toplayarak sonucu yazmanız istenmektedir. Toplama bilmiyorsanız, yanınıza toplama işlemini bilen bir yakınınızı alınız.

c) E-imza’nız var ise, bu yolla sorgulama yapabilirsiniz.

d) Mobil imzanız var ise, bu yolla da sorgulama yapabilirsiniz.

İşkur üzerinden iş arayanlar da, kendilerine önerilen şirketler hakkında, ilk bilgiyi mersis sistemi üzerinden öğrenebilirler.

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