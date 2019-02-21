0553 313 94 23

Mersin'nin Toroslar ilçesinde 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:48
Mersin'nin Toroslar ilçesinde 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:48
  1. 5 katlı bina
  2. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Ünviversitesinde çocuklar hünerlerini gösterdi
    1. Anadolu Ünviversitesinde çocuklar..
    2. DSP’li adaydan CHP’li adaya itiraz
    3. Mutlu Çarşamba gülümsetmeye devam..
    4. "Evladımıza tacizci diyen alçaklar..
    5. Kayaşehir Millet Bahçesi ihale edildi
    6. UEFA'dan, Barış Telli paylaşımı
    7. Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri..
    8. Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Projeyi..
    9. Burhaniyeli öğrenciler ağaçlara kuş..
    10. Büyükşehir’in atletizm takımı Türkiye..
    11. Maltepe’de bir kişi restorant..
    12. Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın..
    13. İzmit’te 450 kadına daha sağlık..
    14. İstanbul’da sahte enerji içeceği..
    15. Muratpaşa’da Sanat Var’da Mart..
    16. İP Mersin’de adaysız kaldı
    17. YKS başvuru ücreti 2019 YKS para..
    18. Trabzon'da kültür sanat
    19. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    20. FETÖ'cü Kadir Gültepe'nin cezası belli..
    21. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    22. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    23. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    24. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    25. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    26. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    27. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    28. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    29. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    30. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı