Mersinliler, kuvvetli sağanak yağışlara dikkat

MERSİN (İHA) – Mersin ve çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi’nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, Mersin’in kıyı kesiminde kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mersin çevrelerinde bu akşam saat 21.00’den itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, kıyı kesimlerinde yarın sabah saat 06.00’ya kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edilirken, kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, hortum oluşma riski ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.