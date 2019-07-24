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Mersinli kadınlar bağlamaya hayat veriyor

Mersin’in Silifke ilçesinde, Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan çalgı ustalığı kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
Mersinli kadınlar bağlamaya hayat veriyor

Mersin’in Silifke ilçesinde, Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan çalgı ustalığı kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor.


"Luthiye" adıyla da bilinen çalgı yapım ustalığı kursuna katılan 10 kadın sabahtan akşama kadar Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bağlama yapım işleri ile uğraşıyor. Her yaştan kadının katıldığı kursta yapımı tamamlanan bağlamalar, belli bir ücret karşılığında satılarak okula katkı sunuluyor.


Kadınlar ürettikleri bağlamaları satıp okula katkı sunduklarını ve unutulmaya yüz tutmuş sazları yaşatmaya çalışacaklarını belirttiler.


Çalgı ustası Cihangir Akdemir 30 yıldır müzik aleti üretip hem de çaldığını belirterek, “Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğumuz çalgı yapım kursuna ilgi büyük. Şu anda ikinci grubumuz kurs görmektedir. Bundan önce 4 ay süren erkek öğrencilerden oluşan bir grubumuz vardı. 10 kişiye sertifikaları verildi. Yaptıkları enstrümanları sergiledik. Bunları döner sermaye aracılığı ile okulumuza katkı amaçlı satıyoruz. İkinci grubumuz Türkiye’de ilk oldu. Türkiye’de 6 tane el Sanatları Merkezimiz bulunmaktadır. Bu Okullarımızda bayanlara yönelik bir çalgı yapım kursu açıldı. Çalgı yapım kursuna bayan kursiyerlerimiz çok yoğun ilgi gösterdi. 10 kişilik bayan gurubumuz var. erkeklerden dana titiz çalışıyorlar. Erkeklerden daha özenli çalışıyorlar. Erkek kursiyerlerimiz üzerine alınmasınlar. Kursiyerlerimizden memnunuz. Bayandan anne olur, öğretmen, doktor olur. Aynı zamanda çalgı yapımcısı da olur. Bunu da ispat etmiş olduk” dedi.


Kadın olarak önce üretimi gerçekleştirip sonra da bağlama çalmayı öğrenmek istediğini belirten Aliye Çetinar, “54 yaşındayım bu kursun açılacağını duyduğumda bende denemek istedim. Bir sazın oluşumu tahtayla uğraşmanın onu saz haline getirmenin heyecanını yaşıyorum. Ben bağlama çalmasını bilmiyorum. Ama korodaydım, Şu an yapma aşamasına geldim. Elbette çalmayı da öğrenirim” diye konuştu.


Sanata ve sanatçıya önem vermenin önemine değinen Görsev Ateş, “Bağlama kursunu ağabeyim aracılığıyla katıldım. Bayanlarında geleceğini duydum. Sanata ve sanatçıya önem verecek insanların ve bunun üzerine sohbet edileceğini düşünmüştüm. Başımızdaki insanı sanatçı olarak gördüm ve geldim. Bayanların kendini geliştirmesi gerektiğini düşündüm. Bunun için geldim. Bence sanatla ilgilenen insanlar daha sakin daha özverili insanlardır. Böyle açık net fikirleri olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Toprak ve tahta ile uğraşanlar enerjilerini atarlar. Memnunum. Arkadaş çevresi edindim. Sanata ve sanatçıyla önem verilmelidir” ifadelerini kullandı.


Müziğe ilgisinden dolayı çalgı ustalığını tercih ettiğini belirten Yeliz Ünal, “Bağlama kursuna müziğe karşı bir ilgimden dolayı geldim. Gayet memnunum. Devamlı yapacağım. Bağlama yapmayı öğrendim” şeklinde konuştu.


Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Doğan ise, “Amacımız kırsal kesimde yaşayan bay bayan kursiyerlerimizi meslek sahibi edindirmektir. Halı, kilim, bez dokuma, ahşap, oyma, mermer, takı tasarım, saz yapımı kurslarımız üç ve altı aylık olarak devam etmektir. Yatılı ve gündüz olmak üzere öğlen yemekleri İş-kur koordineli 30 lirada ücret veriyoruz. Amacımız Silifkemizi tanıtmak, Bakanlığımız kaymakamlığımız bu konuda hassasiyetle çalışıyor meslek sahibi yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
  1. sanat
  2. sergi
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