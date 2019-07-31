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Mersinli dalgıçlar, Kızıldeniz’in büyülü dünyasına daldı

Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü dalgıçları, Mısır’ın Sina yarımadasında, Kızıldeniz kıyısında yer alan ve dünyaca ünlü dalış merkezi olan tatil kenti Şarm El Şeyh’te dalış gerçekleştirerek, su altının büyülü yaşamını keşfettiler.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
Mersinli dalgıçlar, Kızıldeniz’in büyülü dünyasına daldı

Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü dalgıçları, Mısır’ın Sina yarımadasında, Kızıldeniz kıyısında yer alan ve dünyaca ünlü dalış merkezi olan tatil kenti Şarm El Şeyh’te dalış gerçekleştirerek, su altının büyülü yaşamını keşfettiler.


Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü sporcuları, yurt dışı dalış turu kapsamında Mısır’a giderek Kızıldeniz’de bu yıl dalış gerçekleştiren ilk Türk kafile oldu. Mersin Dalış Merkezi Kurucusu Mehmet Ersan başkanlığındaki kafilenin geleneksel yurt dışı dalış turu 6-14 Temmuz tarihleri arasında, farklı meslek gruplarından oluşan sporcuların katılımı ile gerçekleştirildi. Sporcular, aktarmalı seferlerle yaklaşık 7 saatlik uçuş ve 3 saati bulan kara yolculuğunun ardından Mısır’a ulaştı.


Mısır’da 6 gece 7 gün süren macera dolu bir organizasyona dahil olan sporcuların ilk durağı, Sina yarımadasının güney ucunda, Sina Dağı ile Kızıldeniz arasındaki kıyı şeridinde yer alan Şarm El Şeyh oldu.


“Kızıldeniz’in incisi” diye bilinen, çok çeşitli deniz yaşamı ve yüzlerce Kızıldeniz mercan resifi bölgesi dolayısıyla dalış meraklıları için bir çekim merkezi olan Şarm El Şeyh’te, Kızıldeniz’in su altı zenginliğini keşfetmek için dalış gerçekleştiren Mersinli sporcular, adeta bir renk cümbüşü ile buluştular. Farklı bir kültürde daha önce görmedikleri güzellikteki sulara 11 dalış gerçekleştiren sporcular, adeta bir akvaryuma dalış yapma macerası yaşadı. Akıntılara karşı mücadelelerden sadece filmlerde görülebilecek deniz canlılarına birkaç santim mesafede yüzmeye kadar birçok heyecanlı an yaşayan sporcular, sosyal medya aracılığı ile takipçileriyle paylaştıkları fotoğraflarla büyük ilgi gördüler.



Mersinli dalgıçlar tüpsüz dalış yaptı


Mersin Dalış Merkezi sporcularının dalış için ikinci durağı ise Dahap çölleri oldu. Renkli kanyonda yapılan yürüyüş sonrasında develerin sırtında dünyaca ünlü Blue Hole’de tüpsüz dalış yapmaya giden sporcular, burada da unutulmaz anlar yaşadılar. Mercan resifleri arasında tüpsüz dalış yapmanın keyfini çıkaran Mersinli sporculardan birçoğu ilk kez yurt dışında dalış yapma tecrübesi de kazandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
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