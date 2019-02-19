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Mersinli bin 453 öğrenci için Çanakkale gezisi

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat Projesi’ kapsamında, Toroslar’ın kırsal kesimlerinde yaşayan bin 453 öğrenci Çanakkale’yi gezecek.

19 Şubat 2019 Salı 12:27
Mersinli bin 453 öğrenci için Çanakkale gezisi

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat Projesi’ kapsamında, Toroslar’ın kırsal kesimlerinde yaşayan bin 453 öğrenci Çanakkale’yi gezecek.


2017 yılıSosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Mersin Valiliği Koordinasyonunda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat Projesi’ kapsamında merkez Toroslar İlçesi kırsal kesimlerinde yaşayan bin 453 öğrenci için Çanakkale-Gelibolu gezisi düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Çanakkale’ye gidecek olan ilk kafileyi uğurladı. Kaymaz, "Sevgili öğrenciler Türk tarihinin en önemli dönemeçlerinden birisi olan Çanakkale’de şehitleri yad ederek tarihi ve kültürel yerlerini gezeceksiniz. Çanakkale ruhunu O manevi duyguyu hissetmek çok önemli. Bir çoğunuz Çanakkale’ye ilk kez gidecek ve orada vatan uğruna şehadete yürüyen atalarımızın düşmana karşı mücadele ettiği yerleri gezme şansı bulacaksınız. Bu bağlamda bu anlamlı gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizlere iyi yolculuklar diliyorum" diye konuştu.


Öğrenciler, Çanakkale-Gelibolu gezisi kapsamında Gelibolu yarımadasında bulunan Namazgah Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Mecidiye Tabyası, Şahindere Hastane Mevkii, Şehitler Abidesi, Havuzlar Şehitliği, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Alçıtepe Köyü, Kanlı Sırt, Anzak Tören Alanı, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Lağımlar Bölgesi ve Conkbayırı Kemal yerini ziyaret edecek.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:27
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