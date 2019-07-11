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Mersin’in yol haritası belirleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik plan çalışmalarıkapsamında kentin 5 bin 500 kilometrelik yol ağı için önümüzdeki 5 yıl boyuncayapılacak hizmetlerin konuşulduğu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi BaşkanlığıÇalıştayı gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:19
Mersin’in yol haritası belirleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik plan çalışmalarıkapsamında kentin 5 bin 500 kilometrelik yol ağı için önümüzdeki 5 yıl boyuncayapılacak hizmetlerin konuşulduğu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi BaşkanlığıÇalıştayı gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nınçalıştayında, stratejik plan kapsamında yol ağlarında yapılması planlanan sıcakasfalt, sathi asfalt kaplama, köprü, yağmursuyu drenaj ve kaldırım çalışmalarıkonuşuldu. Yaya öncelikli hedeflerin belirlendiği çalıştayda yürüyüş yolları, engellirampası ve buna entegre olarak engelli yürüyüş yolları ve ’önce yaya’ uygulamasıkapsamında yapılacak yatay işaretleme çalışmaları da gündeme alındı.


Vatandaşlara hizmet ulaştırma noktasında kalite standartlarını artırmak vevatandaş memnuniyeti ön planda tutularak, daha hızlı, etkin, güvenli ve kalıcıhizmetler verebilmek adına yapılması gerekenlerin konuşulduğu çalıştayda,Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenenamaç, hedef ve göstergelere uygun olarak hizmetler verileceğinin altı çizildi.


Kentin paydaşları ile görüş alışverişi yapıldı


Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şube müdürlüklerininyanı sıra, mühendislik ve mimarlar odası temsilcileri, Çevre ve Şehircilik İlMüdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Mersin İlJandarma Komutanlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İlMilli Eğitim Müdürlüğü, AFAD, Mersin Üniversitesi, Çukurova Belediyeler Birliği veilçe belediyeleri yetkilileri de bulundu. Çalıştaya, vatandaşlarla iletişimde en önemliyapıyı oluşturan muhtarların temsilcisi konumundaki muhtarlar dernek başkanları,sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile özel şirket temsilcileri de katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:19
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