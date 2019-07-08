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Mersin’in suyu emin ellerde

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyonİdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, sahip olduğu bölgenin en gelişmiş ve enbüyük laboratuvarında, 61’i akredite olmak üzere toplam 128 parametrede analizleryaptığı bildirildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
Mersin’in suyu emin ellerde

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyonİdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, sahip olduğu bölgenin en gelişmiş ve enbüyük laboratuvarında, 61’i akredite olmak üzere toplam 128 parametrede analizleryaptığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, analiz sonuçlarının ulusal veuluslararası geçerliliğini sağlamak amacıyla ’TS EN ISO/IEC 17025’ standardışartlarını yerine getirerek, TÜRKAK tarafından akredite olan MESKİ laboratuvarı,akreditasyonun devamlılığı amacıyla akredite olunan tüm parametrelerden her yıldenetlenerek başarıyla geçiyor. Laboratuvar, kapsamına yeni parametrelerekleyerek işleyişini genişletiyor ve sürdürülebilirliğini sağlıyor. Laboratuvardaatıksu, içme suyu, deniz suyu ve havuz suyu olmak üzere dört farklı matriste, 61’iakredite olmak üzere toplam 128 parametrede analiz gerçekleştiriliyor.


Uluslararası metotlarla çalışıyor


Ulusal ve uluslararası olarak geçerli kılınmış metotlar ile çalışılan laboratuvardaayrıca, ’MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarjı Yönetmeliği’kapsamında alınan denetim numunelerinin analizleri, arıtma tesislerinden belirliperiyotlarla alınan numuneler ve özel isteğe bağlı atıksu numuneleri de analizediliyor.


Ulaşılması zor bölgelerde yerinde analiz yapılıyor


Öte yandan, MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Gezici Su Analiz Laboratuvarıkurularak, su kalitesinin yerinde takibi, ulaşılması zor bölgelerde de suyun kalitesininkontrolü ve yerinde analiz yapılırken, vatandaşlarla birebir iletişim kurularakbilgilendirilmesi sağlanıyor.


Yapılan planlamalar doğrultusunda tüm Mersin sınırları içerisinde, ’İnsani TüketimAmaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ kapsamında içme suyu analizleri yerindeyapılıyor. Ayrıca Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile belirli periyotlarla plajlardan alınannumunelerin gerekli analizleri yerinde gerçekleştirilerek, deniz suyunun insan


sağlığına uygunluğu kontrol ediliyor.


Okul, sağlık kuruluşu, ibadethane gibi yerlerden de su numunesi alınarak, toplumsağlığının korunması konusundaki çalışmalar hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
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