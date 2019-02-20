Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
IHAAW125735-ASA/20-02-2019- Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
IHAAW125735-ASA/20-02-2019- Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.20.02.2019 12:57:35TSINNNN
YORUM YAZ