Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. IHAAW125735-ASA/20-02-2019- Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

IHAAW125735-ASA/20-02-2019- Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.20.02.2019 12:57:35TSINNNN

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