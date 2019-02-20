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Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

IHAAW125735-ASA/20-02-2019- Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

IHAAW125735-ASA/20-02-2019- Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.20.02.2019 12:57:35TSINNNN

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
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