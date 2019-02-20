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Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
  1. Mersin
  2. Silifke
  3. tarım işçileri

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