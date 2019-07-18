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Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı belirleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllık stratejik yol haritasını belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Engelsiz Mersin ve Sağlık Çalıştayı düzenlendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:44
Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı belirleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllık stratejik yol haritasını belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Engelsiz Mersin ve Sağlık Çalıştayı düzenlendi. Sağlık için 5, engelliler için 2 masanın oluşturulduğu çalıştayda, sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıracak çalışmaların hayata geçirilmesi hedeflendi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 5 yıllık Stratejik Planı oluşturmak için düzenlediği çalıştaylar devam ediyor. Bu çerçevede, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın ortak düzenlediği Engelsiz Mersin ve Sağlık Çalıştayı’nda, ulaşımın zor olduğu kırsal bölgeler ve dezavantajlı gruplar hedef alındı. Yeni dönemde yapılması planlanan projeler ile hizmetlerin anlatıldığı ve paydaşların beklentilerinin alındığı çalıştayda, daha sağlıklı bir Mersin için, kentte bulunan 26 farklı kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelindi.



Sağlık hizmetleri için 5 masa oluşturuldu


Sağlık hizmetleri kapsamında Evde Sağlık ve Bakım/Yaşlı Bakım/Palyatif Bakım, Belediye Sağlık Merkezleri/Mobil Sağlık Hizmetleri, Bağımlılıkla Mücadele/Ruh Sağlığı, Beslenme Hareketli Yaşam/Gıda Güvenliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere 5 masanın kurulduğu çalıştayda, Mersin’de 5 yılda izlenecek yol haritası çizilmeye başlandı. Ulaşımın zor olduğu kırsal bölgeler ve dezavantajlı grupları hedef alan sağlık hizmetleri ile Mersin’de sağlık konusunda ulaşımı kolaylaştırmak için görüş alışverişinde bulunulan çalıştay sonucunda çıkacak sonuçlarla Büyükşehir Belediyesi’nin, Mersin sınırları içerisinde verilecek olan sağlık hizmetleri ile ilgili yol haritası belirlenecek.


Evde Sağlık ve Bakım/Yaşlı Bakım/Palyatif Bakım masasında, evde sağlık ve bakım hizmeti, Alzheimer ve Demans Hasta Ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi ve palyatif bakıma ağırlık verilmesi gerektiği konusunda paydaşlardan görüşler alındı.


Belediye Sağlık Merkezleri/Mobil Sağlık Hizmetleri masasında ise gezici göz, kalp ve diş sağlığı tarama araçları ile sağlık birimlerine ulaşılabilirliğin zor olduğu yerlerde, kırsal bölgelerde, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere özellikle yaşlı, yatalak, engelli vatandaşlara program dahilinde gezici sağlık tarama araçları ile hizmet verilmesine yönelik görüşler tartışıldı. Ayrıca bu hizmetlerin devamlılığı ve hizmetlerin artırılmasına yönelik paydaş görüş ve önerileri alındı.



Bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı


Bağımlılıkla Mücadele/Ruh Sağlığı masasında ise Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan bağımlılıkla mücadele konusunda Emniyet Müdürlüğü, AMATEM, Yeşilay, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi’nden uzmanlarla bir araya gelindi. Bu masada madde kullanımı ile ilgili halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılması gerektiği, madde bağımlılığı ile mücadelenin önemi ve belediye olarak önleyici-koruyucu neler yapabileceği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.


Beslenme Hareketli Yaşam/Gıda Güvenliği masasında da vatandaşları ve özellikle çocukları güvenilir gıda tüketimine yönlendirmek, güvenilir gıda üretimini desteklemek amacı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak okullarda güvenilir gıda eğitimlerinin verilmesi planlandı.


İş Sağlığı ve Güvenliği masasında da iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının kurumun genel stratejisi ile uyumlu olacak şekilde yürütülmesi için kullanılan ve iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek tüm durumların sistemli bir şekilde denetimini sağlayan iş sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde duruldu.



Engelliler için 2 masa oluşturuldu


Çalıştayda, Engelliler Dairesi Başkanlığı bünyesinde iki masa oluşturuldu. Projeler ve Sosyal Yardımlar masasında istihdam, farkındalık, erişilebilirlik çalışmaları, ulaşıma yönelik transfer hizmeti ile medikal malzeme desteği konuları üzerinde duruldu. Sosyal Yaşam ve Sağlık masasında ise sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler, engelsiz yaşam merkezleri, rehabilitasyon programları, spor kursları ve mesleki eğitim kursları görüşüldü.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:44
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