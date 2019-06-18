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Mersin’in müzeler kenti olması için ilk adımlar atılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’i ‘müzeler kenti’ yapmak için harekete geçti.

18 Haziran 2019 Salı 16:27
Mersin’in müzeler kenti olması için ilk adımlar atılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’i ‘müzeler kenti’ yapmak için harekete geçti. Bu çerçevede ilk adımları atmaya başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Taş Bina’nın Kent Müzesi olması ve Mersin’de bir gastronomi müzesi kurulması için çalışmalara başlıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyet, tren istasyonu karşısındaki sokakta bulunan tarihi Karamancılar Konağı’nın restore edilerek Gastronomi Müzesi’ne dönüştürülmesi amacıyla detaylı bilgi almak için Antakya’ya gidecek. 21 Haziran 2019 tarihinde Antakya’ya gidecek olan ‘Gastronomi Danışma Kurulu’ üyeleri, uzun bir çalışma süreci ve restorasyon sonucu 2017 yılında Antakya’da açılan ve faaliyet gösteren Gastronomi Müzesi’ni gezerek, müze hakkında yetkililerle toplantı yapacak ve görüş alış verişinde bulunacak.



Kent Müzesi Danışma Kurulu toplanıyor


Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan ‘Kent Müzesi Danışma Kurulu’, 22 Haziran 2019 tarihinde Macit Özcan Spor Tesisleri’nde ilk toplantısını yapacak. Başkan Vahap Seçer’in de katılacağı bu ilk toplantıda; şu an belediye binası olarak kullanılan Taş Bina’nın, kent tarihinin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla Kent Müzesi haline dönüştürülmesi konusunda görüş alış verişinde bulunulacak. Belediye yetkililerinin yanı sıra mimarlar, şehir plancıları, öğretim üyeleri, yazar ve avukatlardan oluşan Kent Müzesi Danışma Kurulu’nun toplantıları, belli periyotlar halinde yapılmaya devam edilecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:27
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