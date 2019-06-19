0553 313 94 23

Mersin'in Mut ilçesindeki sel

İlçeye bağlı iki mahallede yaşanan sel sonrası hasar tespit ve temizleme çalışması yapılıyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
Mersin'in Mut ilçesindeki sel

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, sel meydana gelen mahallelerde hasar tespit ve temizleme çalışması yürütülüyor.

İlçeye bağlı Hacıahmetli ve Narlı mahallelerinde dün yaşanan sel sonrası bugün bölgede çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokaklarda biriken çamuru temizlerken, mahalle sakinleri de çalışmalara yardım etti.

Devlet Su İşleri ekipleri de su taşkınına neden olan derelerde çalışma yaptı. Bu arada, bölgede hasar tespiti için de ekipler incelemelerde bulundu.

Narlı Mahallesi Muhtarı Ali Tekin, yaptığı açıklamada, mahalledeki evler ile kayısı bahçelerinin zarar gördüğünü belirterek, "Yine de Allah korudu bizi. Aniden gelen sel kayısı halinde de büyük zarara neden oldu. 4 ev de su altında kaldı. Bu evlerdeki kişiler komşularında geceyi geçirdi." dedi.

Tekin, sel nedeniyle pompaların çalışmadığını ve mahallede şu an içme suyunun bulunmadığını belirterek, ilgili kurumların arızanın giderilmesi için çalıştığını kaydetti.

Selde evi zarar gören Ali Tok da yakınlardaki ambarın yıkıldığını görünce hemen evden dışarı çıktıklarını anlatarak, "İkinci bir yağmurdan tedirgin oluyoruz. Evin durumu da iyi değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, Hacıahmetli Mahallesi'nde de selin zarar verdiği camide temizlik çalışması yapılırken, bozulan yollar da onarılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
  1. Mersin
  2. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM'de Akdeniz Parlamenterler Asamblesi toplantısı
    1. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
    2. Jandarmadan kenevir operasyonu
    3. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    4. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
    5. Karabük’te mezuniyet töreni için..
    6. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
    7. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
    8. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
    9. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
    10. PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    11. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
    12. Yetim ailenin yarım kalan evi..
    13. Yangında meraklı kalabalık yüzünden..
    14. Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi
    15. ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim..
    16. Vali Su: “Sahil Güvenlik, vatandaşa..
    17. Edirne’de ev yangını
    18. Yardıma muhtaç ailenin dramı yürek..
    19. Edremit’te muhtarlarla değerlendirme..
    20. ‘Ölüm Kavşağı’nda trafik kazası: 1..
    21. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    22. Yemen'de Husiler tarafından..
    23. Araklı’daki selde hayatını kaybeden 5..
    24. Çaldıkları klima ve televizyonları..
    25. Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
    26. Addis Ababa’da motosiklet kullanımı..
    27. Vali Şentürk’ün Pazaryeri ziyareti
    28. Yalıköy Sahili’nde Resul Dindar..
    29. Isparta Belediyesi gelecek planını..
    30. Hamilelikte düzenli olarak yüzmenin 5..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu