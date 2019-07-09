Mersin’in kent anayasası şekilleniyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, stratejik planhazırlıklarının devam ettiğini belirterek, “Bu plan adeta kentimizin anayasası olacak.Bu planı uygulama konusunda çok hassas olacağız” dedi.

Mersin’in ’Kent Anayasası’ niteliğindeki stratejik plan için hazırlık çalışmaları tümhızıyla devam ediyor. Kentlerin geleceği için çok önemli olan stratejik planınhazırlanması konusunda yoğun bir çalışma başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi,katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına ilgili tüm paydaşları dahil ediyor.Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, heruygulamacı birim kendi bünyesinde çalıştaylar yaparak, halkın nabzını tutmaya veöncelikli beklentilerini tespit etmeye çalışıyor.

Her türlü görüş dikkate alınıyor

İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Tarımsal Hizmetler, Park ve Bahçeler, SosyalHizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri, Ulaşım, Kültür ve Sosyal İşlerDairesi Başkanlıklarının kendi bünyelerinde, yine kendi paydaşlarıyla yaptıklarıçalıştaylarla, sahadaki her türlü bilgi ve görüşe açık verilerin toplanması vedeğerlendirilmesine olanak sağlanıyor. Stratejik plan, tüm birimlerin kendibünyelerinde yaptıkları çalıştaylarla elde edilen somut verilerin, BüyükşehirBelediye Başkanı Vahap Seçer’in seçim vaatleri ve bütçeyle birliktedeğerlendirilmesiyle hazırlanacak.

“Bu görevi layıkıyla yerine getireceğimize dair halkımıza söz verdik”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalıştaydan alınan olumlusonuçların ardından, diğer birimlerden de aynı somut verilerin elde edilmesiniisteyen Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Yeniden organize oluyoruz.Aksayan yönleri tespit edip geleceği kurgulamaya çalışıyoruz. Bu görevi layıkıylayerine getireceğimize dair halkımıza söz verdik. Bu hizmetlerimizi belli bir program

dahilinde ve kentimizin önceliklerine göre sürdüreceğiz. Hazırlayacağımız stratejikplan halkımızın beklentileri, kentimizin geleceği düşünülerek, katılımcı bir anlayışlahazırlanıyor. Bu plan adeta kentimizin anayasası olacak. Bu planı uygulamakonusunda çok hassas olacağız” ifadelerini kullandı.

“Planı hep birlikte, herkesin içine sindirebileceği bir öngörüyle hazırlayacağız”

Başkan Seçer, başarıya odaklandıklarını ve Mersin’i hak ettiği yeretaşıyacaklarını dile getirerek, "Yoksul ve geri bıraktırılmış mahallelerimiziniyileştirilmesi, sosyal hizmetlerden yararlanması, çocuklarımızın ve kadınlarınkorunması gibi konuları da önceliklerimiz arasında tutacağız. Bütün STK’lardan,mesleki örgütlerden, muhtarlardan, kentimizin önemli aydın ve düşünceinsanlarından yararlanacağız. Planı hep birlikte, herkesin içine sindirebileceği biröngörüyle hazırlayacağız” diye konuştu.