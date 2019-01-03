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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

03 Ocak 2019 Perşembe 11:53
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Mersin'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:53
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu

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