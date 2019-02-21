Mersin’e 4 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen 4 adet ambulans, düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, yeni araçlarla birlikte Mersin’in ambulans sayısının 90’a yükseldiğini söyledi.

Mersin’e gönderilen 4 112 acil sağlık hizmetleri ambulansının anahtar teslim töreni eski devlet hastanesinin bahçesinde gerçekleştirildi. Teslim töreninde bir konuşma yapan Müdür Bahçacı, sağlık hizmetlerini en kaliteli ve en hızlı sunmanın devletin önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti. Bahçacı, “Hükümetimiz bütçeden sağlık sektörüne önemli pay ayırmaktadır. Bunun sonucunda bugün ülkemiz sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve yapılan reformlar sayesinde dünya çapında bir kapasiteye ulaşmıştır. Acil sağlık hizmetlerinde bir ambulansın ortalama kullanım süresi 10 yıl.Şu anda ilimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 4. Yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileri ile değiştiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız ilk etapta 4 ambulans gönderdi. Yeni ambulanslarımız Anamur, Çamlıyayla, Erdemli ve Mut’ta bulunan istasyonlarımızda hizmet verecek. Önümüzde ki dönemde yeni ambulanslarımız gelmeye devam edecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın son 16 yılda sağlık alanında gerçekleştirdiği atılım ve başarıların gurur kaynağı olduğunu dile getiren Bahçacı, "2002 yılında ilimizde 112 acil sağlık hizmeti istasyon sayısı 14 iken, 2019’da bu rakam 63 olmuştur. Ambulans sayımız ise bu gün hizmete aldığımız araçlar ile 90 a yükseldi. İl genelinde 2002 yılında taşınan vaka sayısı 12 bin civarındayken, 2018 de 190 bin civarındadır.Binin üzerinde acil sağlık hizmetleri çalışanımız ile vakaların yüzde 90’nına, şehir içinde 10 dakikanın, kırsal kesimde 30 dakikanın altında bir sürede ulaşıyoruz. Amacımız Mersinlilere en iyi şekilde hizmet etmek” şeklinde konuştu.