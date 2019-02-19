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Mersindere’de taşkınlar önlendi

Salihli’nin Mersindere Mahallesi’nde yağışlı havalarda bozulan yolda yapılan dolgunun ardından dere yatağında başlanılan temizlik işi de tamamlandı.

19 Şubat 2019 Salı 14:37
Mersindere’de taşkınlar önlendi

Salihli’nin Mersindere Mahallesi’nde yağışlı havalarda bozulan yolda yapılan dolgunun ardından dere yatağında başlanılan temizlik işi de tamamlandı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere taşkınlarını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi’nde yağışlı havalarda bozulan yolda dolgu çalışması gerçekleştirildi. MASKİ ayrıca, yoğun yağışlarda malzeme biriken dere yatağında suyun akışının sağlıklı bir şekilde olması için de dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ İlçe Şefi Tuğrul Kaçar çalışmayı yakından takip etti.


Mersindere Mahalle Muhtarı Haluk Durmuş, “MASKİ tarafından mahallemizi tehdit eden su taşkınlarını önlemek amacıyla deremizde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Bir yandan deremizin aşırı yağışlarda zarar gören kısımlarında dolgu çalışması yapılırken diğer yandan da temizlik işi yürütüldü. Hizmetten çok memnun kaldık. Bu çalışmalarla hem tarım arazilerimiz taşkından, hem de bölgede bulunan yollarımız sular altında kalmaktan kurtuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve emeği geçen personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:37
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