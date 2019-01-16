Mersin'deki yağış ve fırtına ilçeleri de etkiledi

MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtınadan yaşam olumsuz etkilendi.

Olumsuz hava şartlarının dün akşamdan bu yana yaşamı etkilediği Mersin'de il merkezinde oluşan zararın yanı sıra birçok ilçede de hasar meydana geldi.

Sağanak nedeniyle Bozyazı ilçesindeki Sini Çayı'nın taşması sonucu meyve ve sebze hali ile merkezdeki birçok iş yerini su bastı.

Oluşan hasarın giderilmesi için Bozyazı Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışma başlatırken, Anamur'dan gelen belediye ekipleri de çalışmaya katıldı.

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinden itibaren ilçe merkezinden geçen çayın taşma ihtimali bulunduğunu anonslarla duyurduklarını ve önemler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşlı ve hastalarımızı evlerinden tahliye ettik. Vatandaşlarımızın akşam evlerinde kalmalarını istedik. Çayın suyu yükselmeye başlayınca çay kenarına ve su basma ihtimali bulunan iş yerlerinin önlerine setler yaptık. Ancak yoğun yağışın getirdiği su Sini Çayı'nı taşırdı ve bazı iş yerlerini su bastı. Akşam saatlerinden itibaren tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz."

Atılkan, Sini Çayı'nda suyun halen yüksek olduğunu ifade ederek, tehlikenin henüz geçmediğini, önlem almaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu arada, Anamur'da meydana gelen hortumda da bir evin çatısı ile bazı seralar zarar gördü.

- Tarsus'ta seralar sular altında kaldı

Tarsus ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle seralar sular altında kalırken, bir hayvan çiftliğinin çatısı uçtu, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yağışın etkisiyle Alifakı, Mantaş, Akarsu, Halitağa, Zübeyir, Egemen, Yaramış ve Çöplü mahallelerinden geçen Seyhan Nehri ve Berdan Irmağı'nın kollarından taşkınlar meydana geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri sorun olan bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, su taşkınlarından dolayı bazı seralar sular altında kaldı.



Kaymakam Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, DSİ ekiplerinin yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, taşkın bölgelerine yakın yerlerdeki çadırlarda kalan tarım işçilerinin zarar görmemesi için tedbir aldıklarını aktardı.

Ünal ayrıca, su baskınından dolayı Emine Boro İlkokulu ile taşımalı eğitim görülen Karadirlik, Karadiken, Çamalan, Gülek, Çayboyu ve Baharlı mahallerinde eğitime bir gün ara verildiğini söyledi.



Bu arada, Akarsu Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinin çatısı şiddetli rüzgarda uçtu ve büyükbaş hayvanların üzerine düştü.

Çatının üzerine düştüğü 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

- Erdemli ve Gülnar'da bazı yollar kapandı

Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi'nde heyelan nedeniyle köylere giden yol kapandı.

İlçedeki sanayi sitesinde ise istinat duvarı çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Öte yandan, Lamos Deresi'nde de şiddetli yağış nedeniyle taşkın yaşandı, bazı seralar ve bahçeler su altında kaldı.

Gülnar ilçesinde de kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle buzlanma meydana geldi. Silifke-Gülnar kara yolunun bir bölümünde oluşan su baskını nedeniyle yol ulaşıma kapandı.