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Mersin'deki terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı

25 Mart 2019 Pazartesi 21:48
Mersin'deki terör operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 18 Mart'ta PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:48
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