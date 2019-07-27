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Mersin’deki Suriyelilere iş arama becerileri eğitimi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü, dezavantajlı gruplarayönelik eğitimlerine, Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi, İLO, ACTED ile İŞKUR veİŞKUR destekli Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu (PİK) işbirliğinde geçicikoruma altındaki Suriyelilere yönelik olarak verdiği işgücü piyasasına hazırlıkeğitimleriyle devam ediyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:00
Mersin’deki Suriyelilere iş arama becerileri eğitimi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü, dezavantajlı gruplarayönelik eğitimlerine, Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi, İLO, ACTED ile İŞKUR veİŞKUR destekli Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu (PİK) işbirliğinde geçicikoruma altındaki Suriyelilere yönelik olarak verdiği işgücü piyasasına hazırlıkeğitimleriyle devam ediyor.


İş Kulübü eğitimlerinde kursiyerlere, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi,mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uzmanlar tarafından ücretsizuygulamalı eğitimler verildi. Profesyonel iş görüşmesi canlandırmalarının dayapıldığı eğitimin ardından kursiyerlere katılım sertifikası verildi.


İş kulübü çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili HalilBozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılmasıamacıyla iş kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların,engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, geçicikoruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgüçözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığınısöyledi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:00
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