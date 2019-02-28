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Mersin’deki soygula ilgili bir polis memuru gözaltına alındı

Mersin’de iki kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin bir polisgözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:21
Mersin’deki soygula ilgili bir polis memuru gözaltına alındı

Mersin’de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye Mahallesi’nde gizlendiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polis olduğu, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:21
  1. Mersin
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