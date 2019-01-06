Mersin'deki silahlı kavga

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde iki grup arasında 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada kız isteme nedeniyle çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.