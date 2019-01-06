Mersin'deki silahlı kavga
Kentte iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı06 Ocak 2019 Pazar 13:11
MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde iki grup arasında 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada kız isteme nedeniyle çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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