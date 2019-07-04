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Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

Kentte metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, alkolleri sattıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı- Yapılan analizlerde, etil olduğu iddiasıyla satılan alkolün içeriğinde metil alkole rastlandı- Ölenler ve yoğun bakımda tedavi gören kişilerin, etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde içki yapıp içtikten sonra rahatsızlandıkları belirlendi

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

MERSİN (AA) - Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, alkolleri sattıkları öne sürülen, aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.

Sağlık kontrolüne götürülen zanlılardan E.A. gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.

- Etil alkolün içerisinden metil alkol çıktı

Ölümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı.

Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada da gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
  1. Mersin
  2. metil alkolden zehirlenme

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